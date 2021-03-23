На Украине военнослужащая умерла вскоре после прививки индийской вакциной от коронавируса
Экс-президент Пётр Порошенко называл этот препарат словом на букву "г".
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На Украине во вторник, 23 марта, умерла военнослужащая, которой перед этим сделали прививку вакциной от коронавируса Covishield. Как отмечает "Страна.ua", официально в Вооружённых силах эту информацию опровергают, однако источники издания её подтверждают.
По данным украинских СМИ, Инна служила в части А3880, это ракетно-зенитный полк в пгт Черноморское в Одесской области. По предварительным данным, смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба. Вакцинация была проведена за день до этого, 22 марта.
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Ранее Лайф рассказывал, что Covishield — это индийская версия британско-шведской вакцины от компании AstraZeneca. Экс-президент страны Пётр Порошенко называл этот препарат словом на букву "г". В марте несколько стран, в том числе Болгария, Дания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Таиланд, приостановили вакцинацию с применением AstraZeneca в связи с сообщениями о серьёзных побочных эффектах после прививки. Так, в Грузии скончалась впавшая в кому после вакцинации AstraZeneca медсестра, а в Норвегии в больницу с ухудшением самочувствия попали трое врачей, один из которых позже умер. Учёные обнаружили возможную связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом.
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