Байден на фоне очередного массового убийства призвал ужесточить контроль над оружием в США
Накануне стрелок устроил бойню в супермаркете, а неделю назад другой расстрелял людей в SPA-салонах.
Фото © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден призвал ужесточить законодательство по распространению в стране огнестрельного оружия. Об этом американский лидер заявил в телеобращении после уже второго за неделю массового убийства.
"Я не буду ждать ни минуты, ни часа, чтобы предпринять меры для спасения жизней в будущем. Я призываю коллег в палате представителей и сенате к действиям", — отметил глава Белого дома.
Байден также напомнил, что ранее в Штатах действовал закон, запрещающий штурмовое оружие и магазины большой ёмкости, и призвал ввести подобный акт.
"Это один из лучших инструментов в нашем распоряжении, необходимый для предотвращения насилия с использованием огнестрельного оружия", — подчеркнул глава государства.
По словам президента США, в стране следует запретить боевое оружие, а также устранить существующие недостатки процедуры проверки личности покупателей. Байден обратился к конгрессу с требованием немедленно принять соответствующие законы, добавив, что это не партийный, а общенациональный вопрос, который "спасёт жизни".
Напомним, накануне мужчина застрелил десять человек, в том числе одного полицейского, в супермаркете города Боулдер, штат Колорадо. Злоумышленника удалось задержать, он был ранен и доставлен в больницу. Позже была установлена личность преступника, им оказался 21-летний житель штата Ахмад Аль Исса. Мотивы стрелка пока не установлены. Президент США Джо Байден объявил пятидневный траур по погибшим. А неделю назад 21-летний Роберт Аарон Лонг устроил бойню в SPA-салонах, расположенных в Атланте, штат Джорджия. Он успел застрелить восемь человек, прежде чем его задержали.
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