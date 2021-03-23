Выходит в магазин — за ним идут: экс-следователь заявил о постоянном наблюдении за скопинским маньяком

Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, после отбытия наказания постоянно находится под надзором полиции. Об этом заявил Дмитрий Плоткин — бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области, участвовавший в расследовании уголовного дела Мохова.

По его словам, возле дома освободившегося осуждённого постоянно дежурит полицейская машина, сотрудники МВД сопровождают его практически везде.

"Он выходит в магазин — за ним полицейский идёт, постоянно возле его дома дежурит машина. Он не имеет права уходить далеко, постоянно должен отмечаться, постоянно его контролируют", — сказал Плоткин в интервью ТАСС.

По его мнению, скопинский маньяк доволен постоянным общением с журналистами, поскольку его пиарят.

Напомним, в интервью Ксении Собчак Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Кроме того, второй жертве он вообще предложил зачать с ним ребёнка.

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