Выходит в магазин — за ним идут: экс-следователь заявил о постоянном наблюдении за скопинским маньяком
Осуждённый должен постоянно отмечаться в отделении.
Виктор Мохов. Скриншот © YouTube / Ксения Собчак
Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, после отбытия наказания постоянно находится под надзором полиции. Об этом заявил Дмитрий Плоткин — бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области, участвовавший в расследовании уголовного дела Мохова.
По его словам, возле дома освободившегося осуждённого постоянно дежурит полицейская машина, сотрудники МВД сопровождают его практически везде.
"Он выходит в магазин — за ним полицейский идёт, постоянно возле его дома дежурит машина. Он не имеет права уходить далеко, постоянно должен отмечаться, постоянно его контролируют", — сказал Плоткин в интервью ТАСС.
По его мнению, скопинский маньяк доволен постоянным общением с журналистами, поскольку его пиарят.
Напомним, в интервью Ксении Собчак Мохов сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Кроме того, второй жертве он вообще предложил зачать с ним ребёнка.
Лента новостей
Выбор редакции
СКР проверит высказывания скопинского маньяка в скандальном интервью Собчак
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
В ОНФ предложили устанавливать камеры наблюдения у мемориалов с Вечным огнём
СМИ: Белозерцев помог "Биотеку" получить госконтракты на 550 млн
Уравнение с двумя неизвестными: на сколько ещё подорожает бензин в ближайшее время
Комментариев: 0