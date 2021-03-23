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Эксперты начали выяснять причины массовой гибели птиц и дельфинов на побережье Чёрного моря

Одной из возможных называют продолжительные холода.

23 марта 2021, 20:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На побережье Чёрного моря от Анапы до Туапсе с конца февраля наблюдаются случаи массовой гибели птиц и морских животных. Об этом сообщил председатель регионального отделения Судебно-экспертной палаты (СЭП) Павел Ткаченко.

"Силами Краснодарского краевого отделения СЭП мы будем проводить комплекс мероприятий и исследований с целью установить обстоятельства гибели объектов фауны", — рассказал он в интервью "Интерфаксу".

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Ткаченко добавил, что в ближайшее время специалисты займутся исследованиями в районе Новороссийска, там с конца февраля обнаружено более 800 мёртвых птиц. По словам председателя СЭП, эксперты проверят воду и почву, а также будет исследован биологический материал, образцы которого уже взяты.

"Есть разные оценки причин. В частности, некоторые объясняют это холодной продолжительной зимой. Но вода даже в самые аномальные холода в конце февраля не охлаждалась ниже десяти градусов по Цельсию, что никак не мешало выживать", — отметил Ткаченко.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Амурской области из-за 50-градусных морозов птицы начали гибнуть прямо на лету. Пернатых решили подкармливать, чтобы помочь им пережить холода.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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