В ЦИК рассказали, когда пройдут досрочные выборы главы Пензенской области
Президент Владимир Путин снял с этого поста Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.
Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Досрочные выборы губернатора Пензенской области должны пройти в единый день голосования в сентябре 2021 года. Об этом сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.
"В соответствии со статьёй 10 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" выборы губернатора Пензенской области должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года", — приводит ТАСС слова Шевченко.
Таким образом, в единый день голосования пройдут прямые выборы глав девяти субъектов РФ, ещё в трёх регионах высших должностных лиц будут выбирать депутаты заксобраний.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили сотни миллионов рублей. По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё три человека. Всем им уже предъявили обвинения. Суд арестовал самого Белозерцева и остальных фигурантов дела.
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