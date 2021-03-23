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В ЦИК рассказали, когда пройдут досрочные выборы главы Пензенской области

Президент Владимир Путин снял с этого поста Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

23 марта 2021, 19:49
<p>Фото © ТАСС / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Досрочные выборы губернатора Пензенской области должны пройти в единый день голосования в сентябре 2021 года. Об этом сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"В соответствии со статьёй 10 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" выборы губернатора Пензенской области должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года", — приводит ТАСС слова Шевченко.

Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области

Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области

Таким образом, в единый день голосования пройдут прямые выборы глав девяти субъектов РФ, ещё в трёх регионах высших должностных лиц будут выбирать депутаты заксобраний.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

Напомним, 21 марта стало известно о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили сотни миллионов рублей. По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель, его жена и ещё три человека. Всем им уже предъявили обвинения. Суд арестовал самого Белозерцева и остальных фигурантов дела.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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