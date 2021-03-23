В ЦИК рассказали, когда пройдут досрочные выборы главы Пензенской области

Досрочные выборы губернатора Пензенской области должны пройти в единый день голосования в сентябре 2021 года. Об этом сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"В соответствии со статьёй 10 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" выборы губернатора Пензенской области должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года", — приводит ТАСС слова Шевченко.

Таким образом, в единый день голосования пройдут прямые выборы глав девяти субъектов РФ, ещё в трёх регионах высших должностных лиц будут выбирать депутаты заксобраний.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

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