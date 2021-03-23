Актёра сериала "След" отправили под домашний арест по делу об угрозе ножом инспектору

"Суд отклонил ходатайство следствия и отправил Андрея Лаврова, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти"), под домашний арест на срок до 19 мая", — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 19 марта в центре Москвы Андрей Лавров напал на сотрудника Военной автомобильной инспекции (ВАИ). Инцидент произошёл в районе Кузнецкого Моста. Актёр подошёл к инспектору ВАИ и пригрозил убийством. Он находился в неадекватном состоянии и держал в руке нож-бабочку. При этом артист был только в одном ботинке и одном носке.