Актёра сериала "След" отправили под домашний арест по делу об угрозе ножом инспектору
Он стал фигурантом уголовного дела по статье о применение насилия в отношении представителя власти.
Актёра Андрея Лаврова отправили под домашний арест. Видео © Mash
Таганский суд Москвы постановил отправить под домашний арест актёра Андрея Лаврова, обвиняемого в нападении на инспектора ВАИ. Санкция продлиться до 19 мая.
"Суд отклонил ходатайство следствия и отправил Андрея Лаврова, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти"), под домашний арест на срок до 19 мая", — сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, 19 марта в центре Москвы Андрей Лавров напал на сотрудника Военной автомобильной инспекции (ВАИ). Инцидент произошёл в районе Кузнецкого Моста. Актёр подошёл к инспектору ВАИ и пригрозил убийством. Он находился в неадекватном состоянии и держал в руке нож-бабочку. При этом артист был только в одном ботинке и одном носке.
Выбор редакции
"Неадекватный и в одном ботинке": Актёр из сериала "След" Андрей Лавров угрожал автоинспектору ножом-бабочкой в центре Москвы
Джоли вновь разбила сердце Брэду Питту: актёр "убит горем" после обвинений экс-супруги в домашнем насилии
Эксперты начали выяснять причины массовой гибели птиц и дельфинов на побережье Чёрного моря
Писатель назвал президента Польши придурком, и теперь ему грозит три года тюрьмы
На Украине признали законным отстранение от школьных занятий непривитых детей
Комментариев: 0