Завершено следствие по делу об убийстве главы Центра "Э" по Ингушетии

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела по факту убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщили в ведомстве.

"В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении 12 участников террористического сообщества, действовавшего в Республике Ингушетия, организатором и руководителем которого является Хасан Полонкоев", — отметили в СК.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по статьям "Организация террористического сообщества и участие в нём", "Террористические акты и организация их совершения" и "Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ".

В августе 2020 года СК обвинил в убийстве Эльджаркиева 12 человек, мотивом преступления ведомство назвало стремление злоумышленников "вызвать страх" у правоохранителей и посеять панику среди населения. Фигурантам дела вменили организацию террористического подполья, совершение теракта и незаконное хранение оружия.

Напомним, 2 ноября 2019 года в результате стрельбы на западе Москвы два человека погибли — руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. При этом ещё в январе 2019 года машину Эльджаркиева обстреляли недалеко от аэропорта Магас. В результате умер один из сотрудников правоохранительных органов.

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