СМИ сообщили об испытании Северной Кореей ракет малой дальности
Это назвали первым прямым вызовом президенту США Джо Байдену со стороны КНДР.
Фото © Pixabay
Северная Корея в минувшие выходные провела пуски ракет малой дальности. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
"КНДР запустила несколько ракет малой дальности в прошлые выходные дни после того, как осудила Вашингтон за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей", — пишет газета.
Отмечается, что эти не анонсированные ракетные испытания — первый прямой вызов со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына новому президенту США Джо Байдену.
Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщали, что США почти месяц не могут связаться с КНДР. Пхеньян не выходил на связь даже через свою миссию в ООН в Нью-Йорке. В КНДР вскоре это подтвердили, объяснив нежелание общаться с Вашингтоном.
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