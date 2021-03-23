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СМИ сообщили об испытании Северной Кореей ракет малой дальности

Это назвали первым прямым вызовом президенту США Джо Байдену со стороны КНДР.

23 марта 2021, 19:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Северная Корея в минувшие выходные провела пуски ракет малой дальности. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

"КНДР запустила несколько ракет малой дальности в прошлые выходные дни после того, как осудила Вашингтон за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей", — пишет газета.

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Отмечается, что эти не анонсированные ракетные испытания — первый прямой вызов со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына новому президенту США Джо Байдену.

Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщали, что США почти месяц не могут связаться с КНДР. Пхеньян не выходил на связь даже через свою миссию в ООН в Нью-Йорке. В КНДР вскоре это подтвердили, объяснив нежелание общаться с Вашингтоном.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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