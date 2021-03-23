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Подмосковные врачи спасли жизнь двухлетнего малыша, проглотившего сразу 20 магнитов

Мальчика уже выписали из больницы. Он находится дома и быстро восстанавливается.

23 марта 2021, 19:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В подмосковной Балашихе медики спасли ребёнка, который проглотил 20 магнитов. Об этом сообщается на сайте областного Минздрава.

Как стало известно, в Балашихинскую областную больницу поступил двухлетний ребёнок с жалобами на боли в животе. Проведённая рентген-диагностика показала, что в кишечнике мальчика находятся множественные инородные тела.

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Как отмечает ведомство, серьёзная угроза жизни ребёнка возникает при проглатывании сразу нескольких магнитов за короткий промежуток времени. При этом, соединяясь друг с другом, магнитные элементы могут зажать между собой стенку кишечника. В результате на данных участках слизистой образуются отверстия. В таком случае, если не обратиться к врачу вовремя, может дойти даже до летального исхода. К счастью, в данной ситуации родители малыша экстренно обратились за медицинской помощью в районную больницу.

Как сообщили в министерстве, операция прошла успешно, а спасённый врачами ребёнок довольно быстро пошёл на поправку. Сейчас мальчика уже выписали из больницы и отправили домой.

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Специалисты призвали родителей с особым вниманием подходить к выбору детских игрушек, а также следить, чтобы в поле зрения ребёнка не попадали всевозможные мелкие предметы, такие как монеты, батарейки, кнопки, иглы, детали от игрушек, кольца и цепочки. При этом в случае появления болей в животе у детей родителям или опекунам необходимо как можно скорее обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Ранее Лайф сообщал, что московские медики спасли жизнь десятимесячной девочке, вытащив у неё из головы колёсико от игрушечной машинки. У ребёнка осталось лишь небольшое отверстие в черепе, которое никак не помешает нормальной жизни.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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