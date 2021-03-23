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В Москве врачи спасли десятимесячную малышку с проткнутой игрушечным колесом головой

По словам родителей, девочка просто неудачно упала дома.

23 марта 2021, 12:31
<p>Фото © <a href="https://mash.ru/s/15348" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Фото © Mash

Московские медики спасли жизнь десятимесячной девочке, вытащив у неё из головы колёсико от игрушечной машинки. Штырь детали проткнул теменную область слева, рассказала пресс-служба Мосгорздрава.

Девочку экстренно доставили в детскую больницу имени Сперанского, после чего ею занялись профессионалы.

Фото © Instagram / dgkb9_speranskogo

Фото © Instagram / dgkb9_speranskogo

Отмечается, что просто взять и вытащить инородный предмет из головы малышки было нельзя. Так, чтобы детально оценить ситуацию, ей сначала сделали рентген, а затем с помощью ультразвука проверили, не повреждён ли мозг. Увидев, что всё в порядке, в операционной хирурги достали застрявшее колёсико специальным инструментом.

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По окончании сложной операции крохе повторно сделали рентген, чтобы проверить, не остались ли в её голове какие-либо фрагменты машинки. Как стало известно, сейчас девочку уже выписали, она находится дома. У ребёнка осталось лишь небольшое отверстие в черепе, но оно никак не помешает нормальной жизни.

Фото © Instagram / dgkb9_speranskogo

Фото © Instagram / dgkb9_speranskogo

А ранее медики в Одинцове смогли вылечить мужчину с коронавирусом и 100-процентным поражением лёгких. Пациент провёл в больнице более 120 дней, из которых 44 — на ИВЛ.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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