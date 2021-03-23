Кубок Гагарина: Очередной "сухарь" Паскуале позволил "Локомотиву" победить ЦСКА и сравнять счёт в четвертьфинальной серии

Ярославский "Локомотив" обыграл ЦСКА и сравнял счёт в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2-2. Четвёртая встреча между соперниками прошла в Ярославле и закончилась победой железнодорожников — 3:0.

"Локомотив" после поражения в предыдущей игре (1:2) вышел на четвёртый матч четвертьфинального раунда Кубка Гагарина против ЦСКА полный решимости сравнять счёт в серии. Ярославцы в этот вечер были быстрее и напористее армейцев, а результатом такой игры стали два гола, забитые "Локомотивом" во втором периоде. Сперва Артём Ильенко после броска Дениса Баранцева на 15-й минуте добил шайбу в ворота Ларса Юханссона.

А через минуту с небольшим Тему Пулккинен реализовал большинство и сделал счёт 2:0 в пользу железнодорожников.

Армейцы в третьем периоде активизировались, перебросав хозяев льда, однако так и не смогли пробить канадского голкипера железнодорожников Эдварда Паскуале, отразившего 20 бросков и оформившего четвёртый шат-аут в нынешнем плей-офф Кубка Гагарина. А вот ярославцы ещё раз огорчили армейцев — итоговые 3:0 на последней минуте встречи установил Егор Коршков, поразив пустые ворота.

Двумя результативными передачами в игре отметился защитник "Локо" Денис Баранцев.

"Локомотив" одерживает вторую победу над ЦСКА и сравнивает счёт в серии — 2:2. Пятая игра пройдёт 25 марта на "ЦСКА-арене" в Москве.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

"Локомотив" – ЦСКА — 3:0 (0:0; 2:0; 1:0), в серии — 2-2

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