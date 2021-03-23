"Ак Барс" первым оформил выход в полуфинал Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) определился первый полуфиналист Кубка Гагарина. Им стал казанский "Ак Барс", одержавший четыре победы в четвертьфинальном раунде над "Салаватом Юлаевым" и выигравший серию с общим счётом 4-0.

В четвёртом матче, прошедшем в Уфе, казанцы были сильнее уфимцев — 3:2.

"Ак Барс" вышел вперёд в концовке второго периода. Нападающий барсов Кирилл Петров здорово сыграл на пятаке уфимцев, добив шайбу в ворота хозяев.

Через минуту проблемы "Салавата" удвоились — форвард Дмитрий Воронков завершил стремительную контратаку гостей.

А на старте заключительной двадцатиминутки Станислав Галиев прицельным броском с ползоны, как казалось, снял все вопросы о победителе матча и серии в целом.

Однако уфимцы не планировали отдавать так легко игру и всячески старались её спасти. Сначала Джефф Платт за четыре с половиной минуты до финальной сирены размочил счёт, а ещё через 30 секунд Александр Кадейкин заставил стадион взорваться от восторга — 2:3.

Но совершить чудо уфимцам в этот вечер не удалось. Финальный штурм казанских ворот не принёс хозяевам льда спасительного третьего гола.

Таким образом, "Ак Барс" выиграл у "Салавата" все четыре встречи (4:1; 2:1ОТ; 2:1; 3:2) и первым из команд оформил путёвку в полуфинал турнира.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

"Салават Юлаев" — "Ак Барс" — 2:3 (0:0; 0:2; 2:1), в серии — 0-4

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