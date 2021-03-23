РФПИ подтвердил своё участие в инвестировании Telegram

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил своё участие в инвестировании мессенджера Telegram. Это было сделано совместно с эмиратской компанией Mubadala Investment Company. В частности, РФПИ приобрёл миноритарный пакет инвестиций в рамках совместной инвестплатформы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя фонда.