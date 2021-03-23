РФПИ подтвердил своё участие в инвестировании Telegram
Фондом был приобретён миноритарный пакет инвестиций.
Фото © ТАСС / Zuma
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил своё участие в инвестировании мессенджера Telegram. Это было сделано совместно с эмиратской компанией Mubadala Investment Company. В частности, РФПИ приобрёл миноритарный пакет инвестиций в рамках совместной инвестплатформы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя фонда.
"РФПИ подтвердил участие фонда в инвестиции в Telegram совместно с Mubadala Investment Company", — сказал представитель фонда.
Ранее Telegram представил пользователям новую функцию — создание полностью голосовых чатов, чем стал напоминать Clubhouse, набирающий популярность с начала нынешнего года.
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