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РФПИ подтвердил своё участие в инвестировании Telegram

Фондом был приобретён миноритарный пакет инвестиций.

23 марта 2021, 19:59
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил своё участие в инвестировании мессенджера Telegram. Это было сделано совместно с эмиратской компанией Mubadala Investment Company. В частности, РФПИ приобрёл миноритарный пакет инвестиций в рамках совместной инвестплатформы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя фонда.

"РФПИ подтвердил участие фонда в инвестиции в Telegram совместно с Mubadala Investment Company", — сказал представитель фонда.

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Ранее Telegram представил пользователям новую функцию — создание полностью голосовых чатов, чем стал напоминать Clubhouse, набирающий популярность с начала нынешнего года.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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