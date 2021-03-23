На Украине признали законным отстранение от школьных занятий непривитых детей
Но и родители имеют право отказаться от обязательной вакцинации, отметили в суде.
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Отстранение от занятий в школе ребёнка, не привитого по возрасту, является законным и обеспечивает безопасность всех учеников. Такое решение вынес Верховный суд Украины. Об этом сообщается в реестре судебных решений.
Как уточняется, согласно закону Украины "Об образовании" "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда и обязаны ответственно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих и окружающей среде".
В сообщении суда также отмечается, что украинский закон даёт право родителям ребёнка отказаться от обязательных прививок. Им должны будут предложить альтернативные способы получения образования, в частности в учебном заведении.
Ранее медик назвал прививки, которые необходимо сделать каждому взрослому человеку. Он также перечислил болезни, которые могут даже привести к смерти, если не вакцинироваться вовремя.
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