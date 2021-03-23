Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Украине признали законным отстранение от школьных занятий непривитых детей

Но и родители имеют право отказаться от обязательной вакцинации, отметили в суде.

23 марта 2021, 20:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Отстранение от занятий в школе ребёнка, не привитого по возрасту, является законным и обеспечивает безопасность всех учеников. Такое решение вынес Верховный суд Украины. Об этом сообщается в реестре судебных решений.

Как уточняется, согласно закону Украины "Об образовании" "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда и обязаны ответственно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих и окружающей среде".

Без прививок: иммунитет может сам защитить большинство людей от CoViD-19, заявили учёные

Без прививок: иммунитет может сам защитить большинство людей от CoViD-19, заявили учёные

В сообщении суда также отмечается, что украинский закон даёт право родителям ребёнка отказаться от обязательных прививок. Им должны будут предложить альтернативные способы получения образования, в частности в учебном заведении.

"Это солнечные дети!": Мама мальчика с синдромом Дауна рассказала об особенностях сына

"Это солнечные дети!": Мама мальчика с синдромом Дауна рассказала об особенностях сына

Ранее медик назвал прививки, которые необходимо сделать каждому взрослому человеку. Он также перечислил болезни, которые могут даже привести к смерти, если не вакцинироваться вовремя.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Зеленский на три года продлил санкции против граждан РФ и российских СМИ

сегодня в 19:07

"Будет много жертв": Неизвестный в Москве угрожает взорвать школу, требуя 5 миллионов рублей

вчера в 13:47

Писатель назвал президента Польши придурком, и теперь ему грозит три года тюрьмы

сегодня в 20:15

Эксперты начали выяснять причины массовой гибели птиц и дельфинов на побережье Чёрного моря

сегодня в 20:11

РФПИ подтвердил своё участие в инвестировании Telegram

сегодня в 19:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1