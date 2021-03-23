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Владелец сбившего в Москве двух женщин "мерседеса" заявил, что не был за рулём

По версии молодого человека, он ранее продал этот автомобиль.

23 марта 2021, 20:37

Владелец "мерседеса", на котором сегодня в Москве насмерть сбили двух женщин, уверяет, что за рулём был не он. Как стало известно Лайфу, такие объяснения 23-летний Сидикшох Рахматов дал в полиции.

Как уверяет молодой человек, он якобы уже продал машину другу. Когда случилась авария, сам Сидикшох был на работе. Узнав о происшествии, он сам "был шокирован". На основании этой информации в розыск объявили некоего Сомона Хусена 1996 года рождения.

"Его занесло": Очевидец рассказал об аварии с лихачом на "мерседесе", насмерть сбившем двух женщин

"Его занесло": Очевидец рассказал об аварии с лихачом на "мерседесе", насмерть сбившем двух женщин

Напомним, авария случилась на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда. Сначала нарушитель въехал в припаркованную машину марки "Мицубиси", в которой был водитель. От удара "мерседес" откинуло к дереву, рядом с ним в это время на тротуаре находились две женщины. Одна из пострадавших женщин скончалась в карете скорой помощи, вторая умерла в реанимации больницы № 67. У неё были диагностированы переломы обеих костей голени и закрытая черепно-мозговая травма.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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