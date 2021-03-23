В Москве водитель на "мерседесе" влетел в двух женщин на тротуаре и сбежал с места ДТП. Видео © LIFE

В Москве водитель на "мерседесе" влетел в двух женщин, которые шли по тротуару, а затем бросил автомобиль и сбежал. Всё случилось на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что сначала нарушитель въехал в припаркованную машину марки "Мицубиси", в которой находился водитель. От удара "мерседес" откинуло на дерево, рядом с ним в это время на тротуаре находились две женщины.

Обе пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, у одной из них перелом обеих костей голени и закрытая черепно-мозговая травма.

На кадрах с места происшествия, попавших в распоряжение Лайфа, видно, что у автомобиля повреждён перед, но не сильно, на асфальте валяются запчасти и ветки. Тротуар при этом пересекает поваленное дерево, которое, вероятно, упало после столкновения с машиной.

Ранее Лайф рассказывал, что в Геленджике машину такси разорвало на две части после жёсткого столкновения с иномаркой. В аварии пострадал один человек, он госпитализирован.

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