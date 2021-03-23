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Опубликовано 23 марта 2021, 18:58

В Минтрансе назвали сроки восстановления международных авиаперевозок

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

На данный момент пассажиропоток за рубеж составляет всего 14–15% от уровня 2019 года.

Запуск международных авиаперевозок будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире, но уже в течение года они могут восстановиться. Такое заявление сделал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Я думаю, эпидобстановка будет меняться и восстановление может произойти очень быстро. Думаю, если, допустим, к концу года это поменяется, в течение года международка может реально восстановиться", — сказал министр на заседании Комитета Госдумы по транспорту и строительству.

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На данный момент пассажиропоток на рейсах за рубеж составляет всего 14–15% от уровня 2019 года, и это очень низкий показатель. Кроме того, есть большая востребованность в восстановлении авиасообщения.

Сейчас мы имеем отложенное ожидание, заметил Савельев, но когда рейсы восстановятся, поток пассажиров будет невероятный.

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Ранее стало известно, что с 1 апреля российские туристы смогут въезжать на Кипр без прохождения карантина. А в мае можно будет слетать в Грецию и, возможно, в Испанию.

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Артур Лапсаков
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