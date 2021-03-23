В России утвердили новые правила экзаменов на водительские права

Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент о проведении экзамена на получение водительских прав. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываю утвердить прилагаемый административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений", — сказано в документе с уточнением, что приказ вступает в силу с 1 апреля.

Проект административного регламента МВД России о предоставлении государственной услуги проведения экзаменов на водительские права был разработан в целях реализации соответствующего постановления правительства от 20 декабря 2019 года. Изменения должны были вступить в действие уже 1 октября 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их ввод был перенесён на 1 апреля 2021 года.

Как отмечается, главным изменением при проведении экзамена на права станет то, что проверка начальных навыков управления автомобилем на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь осуществляться не будет. Так, сотрудники ГАИ дадут объективную оценку готовности потенциальных водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения. Это правило коснётся кандидатов в водители как легковых, так и грузовых машин, а также автобусов. В то же время практический экзамен в целом будет проводиться на прежних условиях.

Кроме прочего, с 1 апреля вносятся изменения в перечень ошибок и нарушений, за которые предусматривается присуждение штрафных баллов. Другим принципиальным нововведением будет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле во время экзамена. В частности, ими могут выступить другие кандидаты на получение прав, которые ожидают своей очереди на экзамен, представители общественных организаций и автошкол. При этом подчёркивается, что присутствие наблюдателей будет способствовать повышению прозрачности экзамена и поможет разрешить спорные ситуации.

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