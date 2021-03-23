Белый медведь прогулялся по детской площадке на Таймыре — видео
Отогнать животное на безопасное расстояние удалось участковому с помощью выстрелов в воздух.
Белый медведь на детской площадке на Таймыре. Видео © МВД Медиа / VK / Наталия Машкевич
Жители посёлка Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края увидели, что к ним пришёл белый медведь, который спокойно гулял по улицам и не обращал внимания на лай собак и крики людей. Об этом сообщает портал "МВД Медиа".
Горожане обратились к старшему участковому Николаю Фещукову. Тот взял ружьё и выехал на место, обнаружив животное у здания администрации района. Заставить медведя убежать он смог только выстрелами в воздух.
Мишка скрылся в направлении берега Карского моря. Отмечается, что ни животное, ни жители посёлка не пострадали.
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