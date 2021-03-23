Писатель назвал президента Польши придурком, и теперь ему грозит три года тюрьмы

Польскому писателю Якубу Шульчику придётся ответить в суде за оскорбление президента страны Анджея Дуды. Поводом для обращения прокуратуры стал пост на странице писателя в соцсети, где он назвал главу государства придурком.

Весь сыр-бор разгорелся из-за поста, который Жульчик оставил на своей странице в "Фейсбуке" в ноябре прошлого года. Тогда Дуда поздравил Джо Байдена не с победой на выборах, а с "успешной президентской кампанией". Писатель в ответ упрекнул главу государства в незнании американского избирательного процесса и написал: "Джо Байден — 46-й президент США, а Анджей Дуда ― придурок".

Как пишет "Би-би-си", прокуроры признали "оскорбительным и неприемлемым" употреблённое писателем в отношении главы государства слово. Теперь по статье "Оскорбление главы государства" польского УК Жульчику грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее Лайф сообщал, что жителю Белоруссии на полтора года ограничили свободу за оскорбление президента Александра Лукашенко. В нетрезвом виде мужчина позволил себе неосторожные высказывания в разговоре с правоохранителями.

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