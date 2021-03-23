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Писатель назвал президента Польши придурком, и теперь ему грозит три года тюрьмы

Скандал разгорелся из-за поста в "Фейсбуке".

23 марта 2021, 20:15
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Польскому писателю Якубу Шульчику придётся ответить в суде за оскорбление президента страны Анджея Дуды. Поводом для обращения прокуратуры стал пост на странице писателя в соцсети, где он назвал главу государства придурком.

Весь сыр-бор разгорелся из-за поста, который Жульчик оставил на своей странице в "Фейсбуке" в ноябре прошлого года. Тогда Дуда поздравил Джо Байдена не с победой на выборах, а с "успешной президентской кампанией". Писатель в ответ упрекнул главу государства в незнании американского избирательного процесса и написал: "Джо Байден — 46-й президент США, а Анджей Дуда ― придурок".

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Как пишет "Би-би-си", прокуроры признали "оскорбительным и неприемлемым" употреблённое писателем в отношении главы государства слово. Теперь по статье "Оскорбление главы государства" польского УК Жульчику грозит до трёх лет лишения свободы.

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Ранее Лайф сообщал, что жителю Белоруссии на полтора года ограничили свободу за оскорбление президента Александра Лукашенко. В нетрезвом виде мужчина позволил себе неосторожные высказывания в разговоре с правоохранителями.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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