Евро впервые с февраля подорожал до 91 рубля
Хотя в начале месяца он падал до уровня, который был только в сентябре прошлого года.
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Курс евро на утренних торгах Мосбиржи поднялся выше 91 рубля. Такой показатель отмечается впервые с 25 февраля этого года.
Курс таким образом вырос примерно на 0,70%. На пике он достигал 91,15 рубля.
При этом в начале марта евро был значительно дешевле по отношению у рублю. Курс падал до уровня, который отмечался только в сентябре прошлого года.
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