Евро впервые с февраля подорожал до 91 рубля

Курс евро на утренних торгах Мосбиржи поднялся выше 91 рубля. Такой показатель отмечается впервые с 25 февраля этого года.

Минфин перевёл часть средств ФНБ из доллара и евро в юань и иену

При этом в начале марта евро был значительно дешевле по отношению у рублю. Курс падал до уровня, который отмечался только в сентябре прошлого года.