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Евро впервые с февраля подорожал до 91 рубля

Хотя в начале месяца он падал до уровня, который был только в сентябре прошлого года.

24 марта 2021, 04:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курс евро на утренних торгах Мосбиржи поднялся выше 91 рубля. Такой показатель отмечается впервые с 25 февраля этого года.

Курс таким образом вырос примерно на 0,70%. На пике он достигал 91,15 рубля.

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Минфин перевёл часть средств ФНБ из доллара и евро в юань и иену

При этом в начале марта евро был значительно дешевле по отношению у рублю. Курс падал до уровня, который отмечался только в сентябре прошлого года.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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