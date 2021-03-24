Российские учёные обнаружили изменившийся южноафриканский штамм коронавируса

В российском центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса. В нём помимо уже имевшихся отличий от "классического" образца нашли дополнительные — два деления в генах ORF1ab и S. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"Полученный вирусный изолят, получивший обозначение hCoV-19/Russia/SAB-1901/2021 (South Africa group B), депонирован в Государственную коллекцию вирусов", — отметили в ведомстве.

Учёные исследуют новый коронавирус-мутант. Будет проверено, нейтрализуют ли его антитела уже переболевших людей, а также российские вакцины от ковида.

Ранее глава Минздрава заявил, что в России эпидемия коронавируса немного отступила, однако число пациентов с инфекцией ещё остаётся высоким.

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