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Футболист мадридского "Атлетико" потерял сознание прямо во время тренировки — видео

Причиной назвали резко снизившееся артериальное давление.

24 марта 2021, 00:22

Нападающий испанского футбольного клуба "Атлетико" Мусса Дембеле потерял сознание прямо во время тренировки. Видео инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как во время разминки игрок рухнул на газон. Ему сразу же оказали первую помощь, спустя некоторое время он очнулся и самостоятельно дошёл до машины скорой помощи, которая дежурила рядом с полем.

Французский нападающий забил почти с 40 метров и напомнил, за что мы любим футбол

Французский нападающий забил почти с 40 метров и напомнил, за что мы любим футбол

В мадридском клубе уточнили, что у Дембеле упало давление. Сейчас футболист находится под наблюдением, все его жизненно важные органы в норме. По данным местных СМИ, спортсмен уехал с тренировочной базы "Атлетико" за рулём своего автомобиля.

Ранее Лайф писал о том, что португальский вратарь забил чудо-гол ударом через всё поле.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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