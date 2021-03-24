Футболист мадридского "Атлетико" потерял сознание прямо во время тренировки — видео
Причиной назвали резко снизившееся артериальное давление.
🔴⚪️ ÚLTIMA HORA | @MDembele_10 ha sufrido un desmayo en el entrenamiento de esta tarde— El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 23, 2021
🏥Según ha informado el @Atleti ha sufrido una bajada tensional leve. Está en observación, sus costantes vitales son normales. Pendiente de evolución
📽️ @DirectoGolpic.twitter.com/Cfa0KbZHrl
Нападающий испанского футбольного клуба "Атлетико" Мусса Дембеле потерял сознание прямо во время тренировки. Видео инцидента появилось в соцсетях.
На кадрах видно, как во время разминки игрок рухнул на газон. Ему сразу же оказали первую помощь, спустя некоторое время он очнулся и самостоятельно дошёл до машины скорой помощи, которая дежурила рядом с полем.
В мадридском клубе уточнили, что у Дембеле упало давление. Сейчас футболист находится под наблюдением, все его жизненно важные органы в норме. По данным местных СМИ, спортсмен уехал с тренировочной базы "Атлетико" за рулём своего автомобиля.
Ранее Лайф писал о том, что португальский вратарь забил чудо-гол ударом через всё поле.
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