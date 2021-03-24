Фигуристка Щербакова заявила, что готова рисковать на чемпионате мира
Главный турнир сезона стартует сегодня в шведском Стокгольме.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что готова рисковать в произвольной программе на чемпионате мира.
"Не знаю, буду ли рисковать — после короткой программы будет день. Будем решать и отталкиваться от моей формы. Какой-то риск будет присутствовать, но это не должно быть то, что я совсем не выкатываю. Это всё равно должен быть рабочий вариант", — заявила Щербакова в интервью, опубликованном на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Она также призналась, что на тренировках всё очень часто меняется из-за её чрезмерной эмоциональности. Однако 16-летняя фигуристка будет пытаться сделать максимум возможного на дебютном для себя чемпионате мира.
По словам Щербаковой, из-за коронавирусных ограничений нет сильного ощущения важности турнира, а всё на нём происходящее воспринимается ею "по-особенному".
Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию стартует сегодня в шведском Стокгольме. Первыми на лёд выйдут женщины, которые представят короткую программу.
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