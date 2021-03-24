Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Фигуристка Щербакова заявила, что готова рисковать на чемпионате мира

Главный турнир сезона стартует сегодня в шведском Стокгольме.

24 марта 2021, 09:07
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что готова рисковать в произвольной программе на чемпионате мира.

Главная битва сезона: где и во сколько смотреть ЧМ-2021 по фигурному катанию

Главная битва сезона: где и во сколько смотреть ЧМ-2021 по фигурному катанию

"Не знаю, буду ли рисковать — после короткой программы будет день. Будем решать и отталкиваться от моей формы. Какой-то риск будет присутствовать, но это не должно быть то, что я совсем не выкатываю. Это всё равно должен быть рабочий вариант", — заявила Щербакова в интервью, опубликованном на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Она также призналась, что на тренировках всё очень часто меняется из-за её чрезмерной эмоциональности. Однако 16-летняя фигуристка будет пытаться сделать максимум возможного на дебютном для себя чемпионате мира.

По словам Щербаковой, из-за коронавирусных ограничений нет сильного ощущения важности турнира, а всё на нём происходящее воспринимается ею "по-особенному".

"Выглядит болезненной": Канадская фигуристка жёстко прошлась по Щербаковой перед ЧМ

"Выглядит болезненной": Канадская фигуристка жёстко прошлась по Щербаковой перед ЧМ

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию стартует сегодня в шведском Стокгольме. Первыми на лёд выйдут женщины, которые представят короткую программу.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Тёмные лошадки Шевченко и последние приключения Лёва: какие матчи стоит посмотреть в первом туре отбора ЧМ-2022

сегодня в 09:42

Без флага и гимна: что может помешать нашим суперфигуристкам на чемпионате мира

сегодня в 09:05

Двух футболистов "Тамбова" подозревают в игре на ставках

сегодня в 08:11

В ЦИК заявили о готовности достойно принять иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму

сегодня в 09:55

В 2020 году в России из окон выпало 1339 детей, 145 погибли

сегодня в 09:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1