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СМИ назвали имена футболистов "Тамбова", которых подозревают в игре на ставках

РФС уже начал проверку по данному факту.

24 марта 2021, 10:04
<p>Дмитрий Герман. Фото © Пресс-служба ФК "Тамбов"</p>

Дмитрий Герман. Фото © Пресс-служба ФК "Тамбов"

Двумя футболистами "Тамбова", которые подозреваются в игре на ставках, являются полузащитник Дмитрий Герман и нападающий Александр Еркин. Об этом сообщает Metaraitings.

В РФС уже подтвердили факт начала проверки в отношении игроков, однако официально их имена не называются.

"В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков ФК "Тамбов" по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведётся проверка", — заявили журналистам в службе коммуникаций РФС.

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Футболисты массово бегут из "Тамбова". В команде осталось 9 игроков, двое из них — вратари

Добавим, что Дмитрий Герман и Александр Еркин пополнили состав "Тамбова" этой зимой. До этого оба выступали в составе футбольного клуба "Ноа" из Юрмалы.

Напомним, двух футболистов тамбовской команды подозревают в игре на ставках и уже вызывали в РФС. Речь может идти о матчах против "Сочи" и "Краснодара", в которых "Тамбов" уступил с общим счётом 0:9.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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