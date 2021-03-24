СМИ назвали имена футболистов "Тамбова", которых подозревают в игре на ставках
РФС уже начал проверку по данному факту.
Дмитрий Герман. Фото © Пресс-служба ФК "Тамбов"
Двумя футболистами "Тамбова", которые подозреваются в игре на ставках, являются полузащитник Дмитрий Герман и нападающий Александр Еркин. Об этом сообщает Metaraitings.
В РФС уже подтвердили факт начала проверки в отношении игроков, однако официально их имена не называются.
"В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков ФК "Тамбов" по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведётся проверка", — заявили журналистам в службе коммуникаций РФС.
Добавим, что Дмитрий Герман и Александр Еркин пополнили состав "Тамбова" этой зимой. До этого оба выступали в составе футбольного клуба "Ноа" из Юрмалы.
Напомним, двух футболистов тамбовской команды подозревают в игре на ставках и уже вызывали в РФС. Речь может идти о матчах против "Сочи" и "Краснодара", в которых "Тамбов" уступил с общим счётом 0:9.
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