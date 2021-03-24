Госдума приняла закон о налоговом вычете за занятия спортом и фитнесом

Максимально возможный размер вычета — 15,6 тысячи рублей.

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о введении налогового вычета при тратах на спорт и фитнес. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

"Законопроектом предлагается дополнить состав социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц социальным налоговым вычетом в сумме, уплаченной плательщиком налога на доходы физических лиц в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) физкультурно-оздоровительные услуги", — говорится в документе.

Отмечается, что закон коснётся граждан, их детей и подопечных до 18 лет, которые платят за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные организациями или индивидуальными предпринимателями. С учётом ставки налога в 13% максимальный размер вычета может составить 15,6 тысячи рублей в год от максимальной стоимости занятий в 120 тысяч рублей.