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Опубликовано 24 марта 2021, 14:05

Госдума приняла закон о налоговом вычете за занятия спортом и фитнесом

Фото © gettyimages

Фото © gettyimages

Максимально возможный размер вычета — 15,6 тысячи рублей.

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о введении налогового вычета при тратах на спорт и фитнес. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

"Законопроектом предлагается дополнить состав социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц социальным налоговым вычетом в сумме, уплаченной плательщиком налога на доходы физических лиц

в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) физкультурно-оздоровительные услуги", — говорится в документе.

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Отмечается, что закон коснётся граждан, их детей и подопечных до 18 лет, которые платят за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные организациями или индивидуальными предпринимателями. С учётом ставки налога в 13% максимальный размер вычета может составить 15,6 тысячи рублей в год от максимальной стоимости занятий в 120 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили выделять деньги на секции для детей из малоимущих семей.

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Николай Абрамов
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