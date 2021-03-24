Блогер Соболев вступился за фильм "Непосредственно Каха" после критики BadComedian

Евгений Баженов, он же BadComedian, слишком субъективно оценил фильм "Непосредственно Каха". Такое мнение высказал блогер Николай Соболев.

В своём обзоре Баженов паровым катком прошёлся по недавно выпущенной кинокартине, снятой режиссёром Виктором Шамировым. BadComedian посетовал на ужасный юмор, недостойных персонажей, а также на то, что исполнители главных ролей, блогеры Артём Каракозян и Артём Калайджян, рекламировали нечестные спортивные ставки. Соболев же посчитал, что все эти замечания лишены объективизма.

"Всё это (доводы Баженова. — Прим. Лайфа) само по себе не делает фильм плохим с точки зрения приведённой аргументации. Здесь речь идёт скорее о субъективных вкусах: BadComedian не доволен формой подачи в контексте самих личностей", — сказал Соболев на видео, опубликованном на его ютуб-канале.

Блогер также подчеркнул, что нельзя требовать какой-то морали или смешных шуток от фильма, снятого в жанре "тупой комедии".

Напоминаем, что картина "Непосредственно Каха" вошла в первую десятку самых успешных в прокате фильмов 2020 года. Первое же место заняла комедия Клима Шипенко "Холоп".

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