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Организаторы скандальной выставки с засушенными телами ответили на сообщение о проверке СК

Многие негативные сообщения в соцсетях не соответствуют действительности, отметили там.

24 марта 2021, 10:40
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Организаторы скандальной выставки засушенных человеческих тел Body Worlds ("Мир тела") в ответ на сообщения о проверке Следственного комитета заявили, что экспозиция полностью соответствует российскому законодательству.

"Организация и проведение выставки осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте выставки.

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Также там добавили, что целью Body Worlds является демонстрация основ строения человеческого тела и физиологических особенностей организма, а сама экспозиция носит научно-просветительский характер. Организаторы отметили, что негативные сообщения о выставке распространяют в соцсетях люди, оперирующие недостоверными данными и сведениями об экспонатах, которых на самом деле в выставочном павильоне нет.

"Общественность, ориентируясь на эту ложную информацию, к сожалению, составляет для себя необъективное впечатление о выставке", — подчеркнули там.

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Как сообщал Лайф, скандальная выставка открыла свои двери для москвичей и гостей столицы в середине марта. На ней представлены реальные тела и органы людей, обработанные застывающим пластиком. Все экспонаты были добровольно переданы автору экспозиции Гунтеру фон Хагенсу от родственников усопших. В соцсетях на выставку отреагировали неоднозначно, а в РПЦ назвали её эпатажным шоу с шок-контентом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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