Организаторы скандальной выставки с засушенными телами ответили на сообщение о проверке СК

Также там добавили, что целью Body Worlds является демонстрация основ строения человеческого тела и физиологических особенностей организма, а сама экспозиция носит научно-просветительский характер. Организаторы отметили, что негативные сообщения о выставке распространяют в соцсетях люди, оперирующие недостоверными данными и сведениями об экспонатах, которых на самом деле в выставочном павильоне нет.