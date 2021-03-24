Организаторы скандальной выставки с засушенными телами ответили на сообщение о проверке СК
Многие негативные сообщения в соцсетях не соответствуют действительности, отметили там.
Фото © LIFE
Организаторы скандальной выставки засушенных человеческих тел Body Worlds ("Мир тела") в ответ на сообщения о проверке Следственного комитета заявили, что экспозиция полностью соответствует российскому законодательству.
"Организация и проведение выставки осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте выставки.
Также там добавили, что целью Body Worlds является демонстрация основ строения человеческого тела и физиологических особенностей организма, а сама экспозиция носит научно-просветительский характер. Организаторы отметили, что негативные сообщения о выставке распространяют в соцсетях люди, оперирующие недостоверными данными и сведениями об экспонатах, которых на самом деле в выставочном павильоне нет.
"Общественность, ориентируясь на эту ложную информацию, к сожалению, составляет для себя необъективное впечатление о выставке", — подчеркнули там.
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Как сообщал Лайф, скандальная выставка открыла свои двери для москвичей и гостей столицы в середине марта. На ней представлены реальные тела и органы людей, обработанные застывающим пластиком. Все экспонаты были добровольно переданы автору экспозиции Гунтеру фон Хагенсу от родственников усопших. В соцсетях на выставку отреагировали неоднозначно, а в РПЦ назвали её эпатажным шоу с шок-контентом.
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