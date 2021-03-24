Кипячёные реки, горячие берега. На западе Москвы прорвало теплосеть — видео
Специалисты уже разбираются в причинах произошедшего.
На западе Москвы в районе Большой Дорогомиловской улицы прорвало трубы с горячей водой. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
Трубы находились под люками теплосети. На кадрах можно заметить, что кипяток вышел на поверхность, активно заливая близлежащие дороги.
Сотрудники Московской объединённой энергетической компании выехали на место ЧП. Причины инцидента выясняются.
А недавно одна из улиц Владивостока стала рекой кипятка из-за серьёзной коммунальной аварии.
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