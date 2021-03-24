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Кипячёные реки, горячие берега. На западе Москвы прорвало теплосеть — видео

Специалисты уже разбираются в причинах произошедшего.

24 марта 2021, 10:26

На западе Москвы прорвало теплосеть. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На западе Москвы в районе Большой Дорогомиловской улицы прорвало трубы с горячей водой. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Трубы находились под люками теплосети. На кадрах можно заметить, что кипяток вышел на поверхность, активно заливая близлежащие дороги.

Фонтан высотой с пятиэтажку: в Петербурге прорвало трубу с кипятком — видео

Фонтан высотой с пятиэтажку: в Петербурге прорвало трубу с кипятком — видео

Сотрудники Московской объединённой энергетической компании выехали на место ЧП. Причины инцидента выясняются.

А недавно одна из улиц Владивостока стала рекой кипятка из-за серьёзной коммунальной аварии.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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