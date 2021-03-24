Кипр с 1 апреля открывает границы для всех туристов из России
Фото © Pixabay
Кипр с 1 апреля открывает границы для всех туристов из России. Такое решение принял Госкомитет страны по туризму.
Ранее сообщалось, что РФ не вошла в число стран, туристы из которых смогут приехать на Кипр в последнюю неделю марта. Россия попала в серую зону.
Напомним, с полным списком стран, куда могут поехать вакцинированные россияне, можно ознакомиться в материале Лайфа.
Выбор редакции
Кипр до апреля не откроется для российских туристов
Стала известна средняя стоимость отдыха в Крыму на майские праздники
Легойда рассказал, зачем священникам Clubhouse и TikTok
"Мы должны быть одной семьёй": Промес рассказал, что нужно "Спартаку" для чемпионства
Российский новостной агрегатор "СМИ2" ввёл санкции против Зеленского
Комментариев: 0