Кипр с 1 апреля открывает границы для всех туристов из России. Такое решение принял Госкомитет страны по туризму.

Ранее сообщалось, что РФ не вошла в число стран, туристы из которых смогут приехать на Кипр в последнюю неделю марта. Россия попала в серую зону.

Напомним, с полным списком стран, куда могут поехать вакцинированные россияне, можно ознакомиться в материале Лайфа.

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