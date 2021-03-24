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Кипр с 1 апреля открывает границы для всех туристов из России

24 марта 2021, 10:08

Фото © Pixabay

Кипр с 1 апреля открывает границы для всех туристов из России. Такое решение принял Госкомитет страны по туризму.

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Ранее сообщалось, что РФ не вошла в число стран, туристы из которых смогут приехать на Кипр в последнюю неделю марта. Россия попала в серую зону.

Напомним, с полным списком стран, куда могут поехать вакцинированные россияне, можно ознакомиться в материале Лайфа.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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