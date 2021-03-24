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Песков: Кремль не будет участвовать в дискуссиях по интервью Собчак со скопинским маньяком

Это не функции администрации, отметил пресс-секретарь президента.

24 марта 2021, 09:59
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандальное интервью скопинского маньяка телеведущей Ксении Собчак. Он отметил, что Кремль не собирается участвовать в дискуссиях по этому поводу.

"Есть разные точки зрения. Но мы, как Администрация Президента и Кремль, не можем принимать участие в обсуждении. Лучше, если его будут вести лидеры общественного мнения, представители общественных кругов и выскажут мнение, на которое смогут ориентироваться законодатели, более широкие круги", — раскрыл Песков позицию Кремля.

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В ответ на вопрос о причинах невмешательства в такую дискуссию Песков объяснил, что у администрации отсутствуют соответствующие функции. Вместе с тем он подчеркнул, что Кремль имеет представление о широте обсуждений, проводимых в обществе из-за интервью.

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Напомним, в беседе с Ксенией Собчак скопинский маньяк сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Кроме того, второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка. СК объявил, что проверит ряд его заявлений.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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