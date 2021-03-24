В Омске бизнесмена застрелили во дворе собственного дома

В Омске найден мёртвым 52-летний бизнесмен Дмитрий В. Об этом Лайфу сообщил источник.

Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружил сын. По словам молодого человека, отец обычно выходил на связь через WhatsApp, но в день убийства этого не произошло. Тогда он направился домой к родителю и увидел незапертую калитку во двор. Зайдя туда, парень обнаружил мёртвого отца.

Также сын рассказал, что у мужчины, который работал гендиректором компании по изготовлению тентов для грузовых автомобилей, не было ни конкурентов по работе, ни любовниц.

Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что нападавших было двое, а у погибшего при себе находилось около полутора миллионов рублей, но злоумышленники их не взяли.

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