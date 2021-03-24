Задержан главный криминальный авторитет Татарстана

В Татарстане задержан 59-летний житель Казани Сергей Нейдеров (Нейдер), который известен благодаря неформальному статусу "положенца по региону". На криминального авторитета возбуждено дело о занятии высшего положения в преступной иерархии, а ранее он был неоднократно судим за разбой, подделку документов и хулиганство.

Во время обысков в его квартире и на даче сотрудники полиции изъяли две тетради с записями о поступлении и расходе собираемых в "общак" денег, вещи и предметы с воровской символикой. Кроме того, был найден пистолет Макарова и патроны к нему.

Как пишет Kazanfirst, "положенец по Татарстану" назначал "смотрящих" за районами и городами Татарстана и в исправительных учреждениях на территории республики.

Ранее стало известно, что казанский вор в законе Роман Сычёв, известный в криминальном мире как Рома Сыч, на следующей неделе выйдет из колонии на свободу. Последние полтора года он сидел в Казани, куда его этапировали из Подмосковья, что породило множество слухов. Считается, будто Сыч выполняет особое задание от воровского сообщества — получить контроль над всеми колониями республики и решать все криминальные вопросы.

А ранее ФСБ России задержала в Татарстане группу финансистов ИГИЛ*, которые несколько лет собирали средства для боевиков под видом благотворительной помощи.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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