Задержан главный криминальный авторитет Татарстана
Сергей Нейдеров назначал "смотрящих" за условно районами и городами Татарстана и в исправительных учреждениях на территории республики.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
В Татарстане задержан 59-летний житель Казани Сергей Нейдеров (Нейдер), который известен благодаря неформальному статусу "положенца по региону". На криминального авторитета возбуждено дело о занятии высшего положения в преступной иерархии, а ранее он был неоднократно судим за разбой, подделку документов и хулиганство.
Во время обысков в его квартире и на даче сотрудники полиции изъяли две тетради с записями о поступлении и расходе собираемых в "общак" денег, вещи и предметы с воровской символикой. Кроме того, был найден пистолет Макарова и патроны к нему.
Как пишет Kazanfirst, "положенец по Татарстану" назначал "смотрящих" за районами и городами Татарстана и в исправительных учреждениях на территории республики.
Ранее стало известно, что казанский вор в законе Роман Сычёв, известный в криминальном мире как Рома Сыч, на следующей неделе выйдет из колонии на свободу. Последние полтора года он сидел в Казани, куда его этапировали из Подмосковья, что породило множество слухов. Считается, будто Сыч выполняет особое задание от воровского сообщества — получить контроль над всеми колониями республики и решать все криминальные вопросы.
А ранее ФСБ России задержала в Татарстане группу финансистов ИГИЛ*, которые несколько лет собирали средства для боевиков под видом благотворительной помощи.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Лента новостей
"Лучше бы Little Big": Депутат Госдумы потребовала запретить Маниже выступать на Евровидении под флагом России
сегодня в 08:03
В Петербурге дети во время прогулки обнаружили скелет ребёнка
сегодня в 07:51
Российский следователь раскрыл дело о похищении 22-летней давности, перебирая архивы
сегодня в 07:45
Выбор редакции
В Татарстане спасли бездомную собаку, бродившую со стрелой от арбалета в голове — видео
Приключения молдавского авторитета: кто и почему ищет Болгара
В Петербурге дети во время прогулки обнаружили скелет ребёнка
В Беслане нашли мёртвым депутата местной Гордумы
95-летняя актриса Вера Васильева сделала прививку от ковида
Комментариев: 0