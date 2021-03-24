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Регион
Опубликовано 24 марта 2021, 11:03
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"Лучше бы Little Big": Депутат Госдумы потребовала запретить Маниже выступать на Евровидении под флагом России

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Елена Драпеко отметила, что артистка не тронула ни её, ни всех остальных.

Депутат Госдумы Елена Драпеко возмутилась решением отправить на Евровидение-2021 певицу Манижу. Парламентарий потребовала "снять с неё" все государственные символы.

"Манижа не тронула не только меня, но и всех остальных. Не знаю, кому она до такой степени понравилась. Это не лучшая исполнительница от России. Лучше бы послали прошлогодних ребят из Little Big", — цитирует её издание Sobesednik.ru.

Костюм Манижи для Евровидения разошьют лоскутами ткани, присланными из всех уголков России
Костюм Манижи для Евровидения разошьют лоскутами ткани, присланными из всех уголков России

Также Драпеко отметила, что никакого значения для искусства Евровидение не имеет и побеждает там совсем не тот, кто лучше поёт.

"Конкурс политизированный, абсолютно элгэбэтированный. Бог с ним, пусть поёт кто хочет. Только жалко, что всё это будет на фоне российского флага. В прошлый раз, когда переживали за Лазарева, все заворачивались в российский флаг". Наверное, и сейчас тоже будут. Но мне жалко российский флаг, поверьте", — заключила депутат.

Букмекеры назвали вероятного победителя Евровидения-2021
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Ранее Лайф рассказал подробнее о новой участнице конкурса Евровидение-2021 — певице Маниже: кто она такая и какой смысл несёт песня, с которой девушка выступит на музыкальном конкурсе в этом году.

Всего в конкурсе, который пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме, примет участие 41 страна. В этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, выбирали всенародным голосованием в прямом эфире. Манижа соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, исполнившим композицию Bitter words. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию в 2020 году, отказалась от борьбы.

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Алексей Дёмин
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