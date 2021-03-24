"Лучше бы Little Big": Депутат Госдумы потребовала запретить Маниже выступать на Евровидении под флагом России
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Елена Драпеко отметила, что артистка не тронула ни её, ни всех остальных.
Депутат Госдумы Елена Драпеко возмутилась решением отправить на Евровидение-2021 певицу Манижу. Парламентарий потребовала "снять с неё" все государственные символы.
"Манижа не тронула не только меня, но и всех остальных. Не знаю, кому она до такой степени понравилась. Это не лучшая исполнительница от России. Лучше бы послали прошлогодних ребят из Little Big", — цитирует её издание Sobesednik.ru.
Также Драпеко отметила, что никакого значения для искусства Евровидение не имеет и побеждает там совсем не тот, кто лучше поёт.
"Конкурс политизированный, абсолютно элгэбэтированный. Бог с ним, пусть поёт кто хочет. Только жалко, что всё это будет на фоне российского флага. В прошлый раз, когда переживали за Лазарева, все заворачивались в российский флаг". Наверное, и сейчас тоже будут. Но мне жалко российский флаг, поверьте", — заключила депутат.
Ранее Лайф рассказал подробнее о новой участнице конкурса Евровидение-2021 — певице Маниже: кто она такая и какой смысл несёт песня, с которой девушка выступит на музыкальном конкурсе в этом году.
Всего в конкурсе, который пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме, примет участие 41 страна. В этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, выбирали всенародным голосованием в прямом эфире. Манижа соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, исполнившим композицию Bitter words. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию в 2020 году, отказалась от борьбы.