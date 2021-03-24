Разработчики "Бурана" создадут новый многоразовый космический корабль

Компания — разработчик советского космического корабля "Буран" работает над созданием нового многоразового аэрокосмического челнока. Об этом рассказала глава НПО "Молния" Ольга Соколова.

"За последний год мы продвинулись очень серьёзно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было чёткой задачи. Сейчас задача поставлена и полным ходом идёт разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолётом", — рассказала Соколова.

По её словам, полномасштабный макет космолёта был представлен в прошлом году на военном форуме "Армия-2020", однако экспозиция была спрятана от глаз общественности в закрытом павильоне. Соколова добавила, что, по некоторым прогнозам, комплекс может отправиться на орбиту Земли уже через пять лет.

А ранее Лайф рассказывал, что в России в текущем году начнётся производство ударных беспилотников "Альтиус", разработка которых идёт с 2011 года. Испытания лётного образца запланированы на ближайшее лето.

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