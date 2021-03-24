В Сочи задержан лицеист, подозреваемый в подготовке взрыва в школе
В Сочи задержан ученик лицея, который планировал нападение на одноклассников с применением взрывного устройства. Об этом сообщили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ФСБ, подросток написал в соцсетях, что готовит взрывчатку для нападения на одноклассников. В его доме правоохранители нашли то самое СВУ и компоненты для изготовления взрывных устройств.
Также Лайф рассказывал, как в Калининграде задержали двух членов международной террористической организации. Они поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, подозреваемыми в причастности к деятельности террористических организаций.
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