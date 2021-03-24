Власти Армении отменили военное положение
Это связано с предстоящими выборами в стране и ситуацией в Нагорном Карабахе.
Фото © ТАСС / Геодакян Артем
Парламент Армении принял решение об отмен военного положения в стране, введенного в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Отмена военного положения необходима для проведения внеочередных выборов, запланированных на 20 июня. Согласно законодательству Армении, выборы будут назначены, если парламент не изберет дважды премьер-министра после отставки действующего главы правительства.
"За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, решение принято", — заявил спикер парламента Арарат Мирзоян и добавил, что против был один и один воздержался.
Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. И Армения, и Азербайджан сразу ввели военное положение. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.
Конфликт в Нагорном Карабахе: война Армении и Азербайджана
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