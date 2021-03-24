Правительство Пензенской области уходит в отставку после ареста губернатора

Правительство Пензенской области уйдёт в отставку в связи с арестом губернатора Ивана Белозерцева. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе главы региона.

"В соответствии с законом Правительство Пензенской области уходит в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина", — сказал собеседник Лайфа.