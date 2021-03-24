Правительство Пензенской области уходит в отставку после ареста губернатора
Члены регионального кабмина продолжат работу до формирования нового состава.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
Правительство Пензенской области уйдёт в отставку в связи с арестом губернатора Ивана Белозерцева. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе главы региона.
"В соответствии с законом Правительство Пензенской области уходит в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина", — сказал собеседник Лайфа.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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