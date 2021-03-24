В Петербурге дети во время прогулки обнаружили скелет ребёнка
Останки направлены на экспертизу.
В Санкт-Петербурге дети во время прогулки в парке обнаружили человеческий скелет. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Фото © LIFE
Подростки стали замечать, что у тропинки торчит нечто похожее на череп несколько дней назад. Изначально они думали, что это собака или кошка, но, когда снег растаял, поняли, что это человеческий скелет. Вернувшись с прогулки 23 марта, один из ребят рассказал о страшной находке матери, а та позвонила полицейским. Правоохранители действительно нашли в указанном месте человеческие останки. Они находились в Южно-Приморском парке Красносельского района Петербурга. Следователи установили, что скелет принадлежит ребёнку, однако пол его пока не установлен. Останки отправлены на экспертизу, правоохранители организовали проверку.
Место, где был найден скелет, болотистое. Не исключено, что его просто выбросили. Летом там практически никто не ходит, а зимой, когда всё застывает, там тусуются подростки.
Ранее Лайф рассказывал, что жителя Санкт-Петербурга залило кровью из квартиры сверху. Оказалось, что его сосед скончался и, пролежав на полу несколько недель, начал разлагаться.
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