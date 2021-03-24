В Петербурге дети во время прогулки обнаружили скелет ребёнка

Подростки стали замечать, что у тропинки торчит нечто похожее на череп несколько дней назад. Изначально они думали, что это собака или кошка, но, когда снег растаял, поняли, что это человеческий скелет. Вернувшись с прогулки 23 марта, один из ребят рассказал о страшной находке матери, а та позвонила полицейским. Правоохранители действительно нашли в указанном месте человеческие останки. Они находились в Южно-Приморском парке Красносельского района Петербурга. Следователи установили, что скелет принадлежит ребёнку, однако пол его пока не установлен. Останки отправлены на экспертизу, правоохранители организовали проверку.