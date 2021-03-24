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В Петербурге дети во время прогулки обнаружили скелет ребёнка

Останки направлены на экспертизу.

24 марта 2021, 07:51

В Санкт-Петербурге дети во время прогулки в парке обнаружили человеческий скелет. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Подростки стали замечать, что у тропинки торчит нечто похожее на череп несколько дней назад. Изначально они думали, что это собака или кошка, но, когда снег растаял, поняли, что это человеческий скелет. Вернувшись с прогулки 23 марта, один из ребят рассказал о страшной находке матери, а та позвонила полицейским. Правоохранители действительно нашли в указанном месте человеческие останки. Они находились в Южно-Приморском парке Красносельского района Петербурга. Следователи установили, что скелет принадлежит ребёнку, однако пол его пока не установлен. Останки отправлены на экспертизу, правоохранители организовали проверку.

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Место, где был найден скелет, болотистое. Не исключено, что его просто выбросили. Летом там практически никто не ходит, а зимой, когда всё застывает, там тусуются подростки.

Ранее Лайф рассказывал, что жителя Санкт-Петербурга залило кровью из квартиры сверху. Оказалось, что его сосед скончался и, пролежав на полу несколько недель, начал разлагаться.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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