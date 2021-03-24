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Российский следователь раскрыл дело о похищении 22-летней давности, перебирая архивы

Причиной конфликта в 1999 году стала сумма в 15 тысяч долларов.

24 марта 2021, 07:45

Фото © Pixabay

Молодой российский следователь раскрыл дело о похищении и вымогательстве 22-летней давности. Перебирая архивы, он смог установить одного из подозреваемых в инциденте, который произошёл ещё в 1999 году.

Как рассказал Лайфу источник, тогда трое неизвестных похитили 40-летнего Владимира Г. Они посадили мужчину в автомобиль "Мерседес" и отвезли в гараж, где избивали, вымогали 15 тысяч долларов и далее закрыли на неопределённый срок, чтобы последний "мог подумать о жизни".

В России участились случаи вымогательства денег с использованием веб-камер

В России участились случаи вымогательства денег с использованием веб-камер

Следователю удалось установить первого подозреваемого — 22 марта 2021 года его задержали. Александр Б. рассказал, что с потерпевшим Владимиром Г. его связывали приятельские отношения, поэтому в начале 1998 года он занял Владимиру 15 тысяч долларов. Но долг мужчина отдавать не спешил, поэтому Александр пошёл на радикальные меры и подкараулил его с двумя подельниками.

Как отметил источник Лайфа, правоохранителям удалось установить и двух других участников преступления. Один из них на момент раскрытия дела уже скончался.

А ранее вымогавших $1 млн в биткоинах экс-следователей ФСБ отправили в колонию. Суд лишил одного из них звания майора юстиции запаса, а другого — капитана юстиции запаса. В срок отбытия наказания им зачтено время, проведённое под стражей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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