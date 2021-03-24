Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Беслане нашли мёртвым депутата местной гордумы от "Единой России"

По версии следствия, подозреваемые похитили, убили и закопали его из-за давнего конфликта.

24 марта 2021, 08:34
<p>Тамерлан Торчинов. Фото © Соцсети</p>

Тамерлан Торчинов. Фото © Соцсети

В Беслане 22 марта был обнаружен мёртвым 64-летний депутат собрания представителей Бесланского городского поселения от "Единой России" Тамерлан Торчинов. Об этом Лайфу сообщил источник.

Выяснилось, что неизвестные похитили Торчинова с автомобильной парковки ипподрома в Правобережном районе Беслана. Где находится автомобиль депутата, следователям рассказали сами подозреваемые. В "лексусе" парламентария были обнаружены следы крови.

Сама открыла дверь убийце: Лайф узнал подробности жестокой расправы над школьницей в Удмуртии

Сама открыла дверь убийце: Лайф узнал подробности жестокой расправы над школьницей в Удмуртии

По факту инцидента задержано несколько человек, в том числе однофамильцы Торчинова. По версии следствия, они похитили, убили и закопали депутата. Предварительной причиной этого считается давний конфликт.

Ранее Лайф писал о мексиканском кандидате на пост главы муниципалитета, которая была расстреляна прямо в своём автомобиле. Четверо преступников обстреляли автомобиль Гальегос в районе Санто Томас Хальеса.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Анна Рождественская
Анна Рождественская

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1