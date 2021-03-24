В Беслане нашли мёртвым депутата местной гордумы от "Единой России"

В Беслане 22 марта был обнаружен мёртвым 64-летний депутат собрания представителей Бесланского городского поселения от "Единой России" Тамерлан Торчинов. Об этом Лайфу сообщил источник.

Выяснилось, что неизвестные похитили Торчинова с автомобильной парковки ипподрома в Правобережном районе Беслана. Где находится автомобиль депутата, следователям рассказали сами подозреваемые. В "лексусе" парламентария были обнаружены следы крови.

По факту инцидента задержано несколько человек, в том числе однофамильцы Торчинова. По версии следствия, они похитили, убили и закопали депутата. Предварительной причиной этого считается давний конфликт.

Ранее Лайф писал о мексиканском кандидате на пост главы муниципалитета, которая была расстреляна прямо в своём автомобиле. Четверо преступников обстреляли автомобиль Гальегос в районе Санто Томас Хальеса.

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