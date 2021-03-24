95-летняя актриса Вера Васильева сделала прививку от ковида
Звезда десятков советских фильмов заявила, что чувствует себя хорошо.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Народная артистка СССР Вера Васильева сделала прививку от коронавирусной инфекции. Артистке 95 лет, но, по её же словам, после вакцинации она чувствует себя хорошо.
"Я сделала прививку "Спутником V", и прошло всё благополучно, ничего не болело и температуры не было. Я чувствую себя хорошо", — сказала она РИА "Новости". — "Советовать, конечно, я не могу — каждый принимает решение самостоятельно... Главное, чтобы мы наконец освободились от этого вируса".
А накануне от коронавируса привился президент России Владимир Путин. Пока в Кремле не сообщали, какой из трёх российских препаратов выбрал глава государства.
Выбор редакции
Как выглядит 72-летняя Настенька из "Морозко", решившая, что уколы красоты спасут её от старости
В Кремле объяснили, почему Путин привился именно сейчас
За сутки в России снова менее 9 тысяч новых случаев коронавируса
Кипр с 1 апреля открывает границы для всех туристов из России
СМИ назвали имена футболистов "Тамбова", которых подозревают в игре на ставках
Комментариев: 0