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95-летняя актриса Вера Васильева сделала прививку от ковида

Звезда десятков советских фильмов заявила, что чувствует себя хорошо.

24 марта 2021, 08:32
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Народная артистка СССР Вера Васильева сделала прививку от коронавирусной инфекции. Артистке 95 лет, но, по её же словам, после вакцинации она чувствует себя хорошо.

"Я сделала прививку "Спутником V", и прошло всё благополучно, ничего не болело и температуры не было. Я чувствую себя хорошо", — сказала она РИА "Новости". — "Советовать, конечно, я не могу — каждый принимает решение самостоятельно... Главное, чтобы мы наконец освободились от этого вируса".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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