За сутки в России снова менее 9 тысяч новых случаев коронавируса
В Москве — +1593 заболевших.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
За сутки в России выявили 8861 новый случай коронавируса, умер 401 пациент, выздоровело — 110 355 человек. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
В пятёрке по заболеваемости — Москва (+1431 случай за сутки), Петербург (+807), Подмосковье (+535), Нижегородская (+328) и Ростовская (+238) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Больше всего выздоровевших в Москве (+1593 за сутки), Петербурге (+705), Подмосковье (+502), Нижегородской области (+384) и Крыму (+333). Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:
Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 483 471 заболевшего в 85 регионах. За весь период умерло 96 219 пациентов, 4 098 400 человек выздоровело.
А накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в России немного отступила, но число заболевших всё ещё остаётся высоким. Так, в данный момент около 380 тысяч пациентов проходят лечение от ковида, из них 130 тысяч находятся в стационарах.
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