Новую мутацию коронавируса обнаружили в Бельгии

В бельгийском Льеже обнаружили новую мутацию коронавируса. Её диагностируют в 4% случаев — это меньше, чем у того же британского штамма, но, как сообщает Le Figaro, бельгийская вариация вируса заинтриговала учёных.

Эксперты из Льежа считают, что поведение нового штамма отличается от поведения обычного коронавируса. Для последнего характерна потеря фрагментов ДНК копиями, тогда как бельгийский вариант, напротив, собирает множество дополнений.

Однако делать выводы о большей заразности "бельгийского" вируса или о более тяжёлом течении болезни ещё рано из-за недостатка данных. Все пациенты, у которых был обнаружен новый штамм, лечились дома, а не под наблюдением врачей, так что медики пока не знают, как эта мутация будет реагировать на вакцину.

Ранее Лайф писал о российских учёных, которые обнаружили новую мутацию южноафриканского штамма коронавируса. Его исследуют, чтобы узнать, справятся ли с ним российские вакцины.

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