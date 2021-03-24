В ВОЗ заявили, что Европе необходима российская вакцина

Европа нуждается в российской вакцине "Спутник V". Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью ТАСС.

"Я, честно говоря, никогда не понимал это колебание, иногда международное, а порой скептицизм к этим попыткам РФ. С самого начала я выступал за доверие. Я знаю, так как я работал с лучшими российскими учёными, я жил в стране восемь лет. В России существует длительная история производства, разработки и освоения вакцин, и я верю [в них]", — поделился мнением Клюге.

По словам Клюге, в настоящее время ВОЗ контактирует с российским Минздравом об организации визита делегаций организации и ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств) в центр имени Гамалеи. После этого можно будет говорить о завершении процесса официального одобрения вакцины.

"Я надеюсь, что в ближайшем будущем — очень близком — вакцина будет использована в регионе. И нам действительно она нужна, ЕС и другие страны борются с нехваткой вакцин. Я в неё верю, нам она нужна", — подчеркнул Клюге.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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