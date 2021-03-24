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Виновник смертельной аварии с "мерседесом" сбежал на такси в Зеленоград

Ранее под подозрением был другой человек, однако в полиции выяснили, что к ДТП он непричастен.

24 марта 2021, 08:18

23-летний Сидикшох Рахматов, являющийся собственником "мерседеса", который наехал на двух женщин в Москве, рассказал полицейским, что продал машину ещё в декабре прошлого года. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как выяснилось, иномарку приобрёл приятель Рахматова Хусен Сомон. Платёж был разбит на несколько месяцев, и до конца Сомон его не закрыл, поэтому пока автомобиль оставался оформленным на предыдущего владельца.

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По данным источника Лайфа, в ходе расследования правоохранители допросили близкого друга Сомона, который в момент ДТП также находился в автомобиле. На допросе он рассказал, что за рулём действительно сидел Хусен и что после аварии с места происшествия он сбежал. Позже следователи выяснили, что виновник ДТП поймал такси и уехал в Зеленоград. Сейчас полиция активно занимается его поисками.

Напомним, авария произошла накануне около 19 часов вечера на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда. "Мерседес" протаранил припаркованную у тротуара иномарку, после чего влетел в двух женщин, проходивших мимо. В результате одна из них скончалась по пути в больницу, вторая умерла в реанимации.

Авторы
Плетнёв Максим
Плетнёв Максим

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