Виновник смертельной аварии с "мерседесом" сбежал на такси в Зеленоград

23-летний Сидикшох Рахматов, являющийся собственником "мерседеса", который наехал на двух женщин в Москве, рассказал полицейским, что продал машину ещё в декабре прошлого года. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как выяснилось, иномарку приобрёл приятель Рахматова Хусен Сомон. Платёж был разбит на несколько месяцев, и до конца Сомон его не закрыл, поэтому пока автомобиль оставался оформленным на предыдущего владельца.

По данным источника Лайфа, в ходе расследования правоохранители допросили близкого друга Сомона, который в момент ДТП также находился в автомобиле. На допросе он рассказал, что за рулём действительно сидел Хусен и что после аварии с места происшествия он сбежал. Позже следователи выяснили, что виновник ДТП поймал такси и уехал в Зеленоград. Сейчас полиция активно занимается его поисками.