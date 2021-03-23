Обе пострадавшие женщины скончались после наезда "мерседеса" в Москве

По информации Лайфа, обе женщины, пострадавшие при наезде "мерседеса" на тротуаре в Москве , скончались от полученных травм. Одна из жертв ДТП умерла в реанимации 67-й больницы, а вторую не довезли до Боткинской — она скончалась по пути в медучреждение.

Как ранее сообщал Лайф, всё случилось на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда около 19 часов вечера во вторник. Водитель на "мерседесе" влетел в двух женщин, которые шли по тротуару, а затем бросил автомобиль и сбежал. Отмечается, что сначала нарушитель въехал в припаркованную машину марки "Мицубиси", в которой находился водитель. От удара "мерседес" откинуло к дереву, рядом с ним в это время на тротуаре и находились две женщины, которые впоследствии скончались.