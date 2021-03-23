СКР проверит высказывания скопинского маньяка в скандальном интервью Собчак
Слова Виктора Мохова, пожелавшего помочь своей жертве с зачатием ребёнка, оценят с точки зрения права.
Скриншот © YouTube / Ксения Собчак
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил рязанским следователям организовать процессуальную проверку по высказываниям скопинского маньяка в СМИ. В частности, речь идёт о скандальном интервью Виктора Мохова Ксении Собчак.
"Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины", — отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Следователям предстоит изучить высказывания Виктора Мохова и дать им правовую оценку.
А ранее Лайф писал, что Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить высказывания Мохова. Депутат Госдумы считает, что подобные заявления несут прямую угрозу жертвам маньяка.
Напомним, в интервью Ксении Собчак скопинский маньяк сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Кроме того, второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.
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