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СКР проверит высказывания скопинского маньяка в скандальном интервью Собчак

Слова Виктора Мохова, пожелавшего помочь своей жертве с зачатием ребёнка, оценят с точки зрения права.

23 марта 2021, 17:41
<p>Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCvQXaJTjA3jRucTKN4CGiwg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ксения Собчак</a></p>

Скриншот © YouTube / Ксения Собчак

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил рязанским следователям организовать процессуальную проверку по высказываниям скопинского маньяка в СМИ. В частности, речь идёт о скандальном интервью Виктора Мохова Ксении Собчак.

"Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины", — отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Влюблённый" в свою жертву скопинский маньяк добавил её в друзья в соцсети

"Влюблённый" в свою жертву скопинский маньяк добавил её в друзья в соцсети

Следователям предстоит изучить высказывания Виктора Мохова и дать им правовую оценку.

А ранее Лайф писал, что Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить высказывания Мохова. Депутат Госдумы считает, что подобные заявления несут прямую угрозу жертвам маньяка.

Напомним, в интервью Ксении Собчак скопинский маньяк сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Кроме того, второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.

Глава Союза журналистов назвал интервью Собчак извращением и предложил запретить маньякам зарабатывать на воспоминаниях

Глава Союза журналистов назвал интервью Собчак извращением и предложил запретить маньякам зарабатывать на воспоминаниях

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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