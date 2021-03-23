СКР проверит высказывания скопинского маньяка в скандальном интервью Собчак

"Влюблённый" в свою жертву скопинский маньяк добавил её в друзья в соцсети

А ранее Лайф писал, что Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить высказывания Мохова . Депутат Госдумы считает, что подобные заявления несут прямую угрозу жертвам маньяка.

Напомним, в интервью Ксении Собчак скопинский маньяк сделал несколько пугающих признаний. Так, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент похищения было всего 14. Кроме того, второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.