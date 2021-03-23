Последствия локдауна: новые торговые центры откроются полупустыми в 2021 году
Эксперты объясняют это снижением активности ретейлеров, заморозивших планы развития из-за пандемии.
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До конца 2021 года новые торговые центры в России будут открываться с незанятыми площадями на уровне 40–50%. Такой прогноз сделала компания Knight Frank, пишут "Известия".
Рост числа свободных площадей аналитики связывают со снижением активности ретейлеров. Предполагается, что для привлечения клиентов девелоперам придётся предоставить арендаторам "более гибкие условия" для заполнения торговых галерей.
Отмечается, что в общей сложности в этом году может быть введено 1,23 миллиона квадратных метров торговых площадей — в два раза больше, чем в 2020 году. Аналитики объясняют это массовым переносом сроков сдачи объектов в прошлом году. Тогда на рынок из-за пандемии вывели только 30% от заявленной недвижимости.
"Пострадали не только существующие торговые центры, но и новые стройки, которые были заморожены", — пояснил директор консалтинговой компании Kalinka Group Александр Шибаев, добавив, что часть ввода, которая была запланирована на 2020 год, "логически переносится на 2021-й".
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