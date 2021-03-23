В НАТО объяснили увеличение ядерного потенциала Великобритании

Великобритания приняла решение об увеличении запаса ядерных вооружений из-за модернизации арсеналов России и Китая. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса.

"Проблема в том, что мы видим, что Россия и Китай реализуют модернизацию их систем ядерного арсенала с более продвинутым оружием. Поэтому я говорил с премьером [Великобритании] Борисом Джонсоном вчера и главой МИД [Домиником] Раабом, и у них точно то же объяснение: корректировка политики Великобритании связана с увеличением способностей России и Китая", — сказал Столтенберг.