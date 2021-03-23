В НАТО объяснили увеличение ядерного потенциала Великобритании
И не преминули упомянуть Россию.
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Великобритания приняла решение об увеличении запаса ядерных вооружений из-за модернизации арсеналов России и Китая. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса.
"Проблема в том, что мы видим, что Россия и Китай реализуют модернизацию их систем ядерного арсенала с более продвинутым оружием. Поэтому я говорил с премьером [Великобритании] Борисом Джонсоном вчера и главой МИД [Домиником] Раабом, и у них точно то же объяснение: корректировка политики Великобритании связана с увеличением способностей России и Китая", — сказал Столтенберг.
Глава Минобороны Великобритании связал планы по увеличению ядерного арсенала с укреплением ПРО Россией
Напомним, Британия представила новую оборонную стратегию, в которой сообщила о намерении увеличить ядерный потенциал страны, доведя общее количество боеголовок, размещённых на подлодках, с нынешних 180 до 260. В ООН считают, что такие планы представляют угрозу мировой безопасности.
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